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  4. Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol’da programına katılarak yardım istedi.

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol’da programına katılarak yardım istedi. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy’un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.’nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy’un 14 Ekim’den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya’da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy “Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı.” ifadelerini kullandı. Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.

İddiaların odağındaki isim A.Y. canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi. Recep Özsoy’un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı A.Y.’nin nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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