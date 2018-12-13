Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

17 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya üzerinden Nevşehir’de bir kadın ile tanışan Ö.S.D. kadın ile evlenmek istediğini belirterek Nevşehir’e geldi. Nevşehir’de tanıştığı kadından maddi yardım talebinde bulunan Ö.S.D. kadına bankadan 70 bin lira kredi çektirdi ve 40 bin lira da elden alarak kayıplara karıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Evlenmek istediği Ö.S.D. tarafından dolandırıldığını anlayan kadın bir süre sonra polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.S.D.’nin kontrol edilen GBG kayıtlarında dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan 33 adet arama kararı olduğunu belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ortaklaşa operasyon sonrasında yakalanarak Ankara’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

