HABER

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Nevşehir'de Ö.S.D isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını 110 bin lira dolandırdı. Evlenmeyi beklerken büyük hayal kırıklığı yaşayan talihsiz kadın soluğu karakolda aldı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

17 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya üzerinden Nevşehir’de bir kadın ile tanışan Ö.S.D. kadın ile evlenmek istediğini belirterek Nevşehir’e geldi. Nevşehir’de tanıştığı kadından maddi yardım talebinde bulunan Ö.S.D. kadına bankadan 70 bin lira kredi çektirdi ve 40 bin lira da elden alarak kayıplara karıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Evlenmek istediği Ö.S.D. tarafından dolandırıldığını anlayan kadın bir süre sonra polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.S.D.’nin kontrol edilen GBG kayıtlarında dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan 33 adet arama kararı olduğunu belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ortaklaşa operasyon sonrasında yakalanarak Ankara’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandıKöprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı
Ankara'daki kazada ölen makinist Hulusi Böler, Tokat'ta toprağa verilecekAnkara'daki kazada ölen makinist Hulusi Böler, Tokat'ta toprağa verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı evlilik vaadiyle dolandırıcılık Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.