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Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

Samsun'da evli ve 1 çocuk babası E.S., sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp arkadaş olduğu evli kadına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıp parasını aldı. Zanlının, kendisine iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderen kadını tehdit ettiği iddia edildi

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 1 çocuk babası E.S. (36), bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte isim ve bir mankene ait resimle hesap açıp, evli olan D.A. (31) adlı kadınla önce sosyal paylaşım sitesinden, sonra da telefonla ve yüz yüze konuşarak arkadaş oldu. E.S.'nin D.A. adlı kadına ait iç çamaşırlı çıplak fotoğraflar ile şantaj yapıp kadından para istediği iddia edildi. Genç kadından 4 adet sıfır cep telefonu ve 1 adet yine sıfır televizyon alan E.S.'nin bu ürünleri satarak paraya çevirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

D.A.'nın şikayeti üzerine E.S. ve arkadaşı N.Ç. (21) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.S., suçlamaları kabul etmeyerek, "D.A. ile Facebook'ta tanışıp arkadaş olduk. Kendisinin paraya ihtiyacı vardı ve 30 bin lira borç verdim. Bana verdiği ve gönderdiği telefonlar ve televizyon borcunu ödemek içindi. Kesinlikle kendisine şantaj yapmadım" dedi.
E.S. tutuklanması talebiyle, arkadaşı N.Ç. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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