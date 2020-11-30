Sosyal medyadan tanıştı, mağdur oldu: Kandırılmayı içime sindiremiyorum

Gazeteci Abdullah Yalçın, 12 yıl önce sosyal medyadan Almanya'da yaşayan Yeliz M. ile tanıştı. Bir süre sosyal medyadan görüşen ikili, 7 yıl önce Yeliz M.'nin Antalya'ya gelmesiyle yüzyüze görüştü. Yeliz M., daha sonra Almanya'ya döndü. Bir süre sosyal medyadan konuşmaya ve görüşmeye devam eden Yalçın ile Yeliz M., ardından iletişimi kesti.

'PARA YOLLADI VE BİLETİNİ ALDI'

3 yıl önce Antalya Side'ye çalışmak için gelen Yeliz M., pandemiden dolayı işsiz kalınca İstanbul'a gitti. İddiaya göre Yeliz M., sosyal medya hesabından gazeteci Abdullah Yalçın ile tekrar iletişime geçerek, parasız kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yalçın, bunun üzerine, Yeliz M.'yi Antalya'ya davet etti ve bir miktar para yollayarak biletini aldı.

'2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 1 TABLET VE 300 TL İLE GİTTİ'

19 Kasım Perşembe sabahı Antalya'ya gelen Yeliz M., Abdullah Yalçın'ın evine geçti. 3 gün Yalçın'ın evinde kalan Yeliz M., iddiaya göre alkol sorunu olduğu için Abdullah Yalçın tarafından 22 Kasım Pazar günü evden gönderildi. Yeliz M., yine iddiaya göre Yalçın'a ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 300 TL ve bir miktar alkollü içkiyi de yanında götürdü. Yalçın, evde eşyaların eksik olduğunu görünce polis merkezine giderek Yeliz M.'den şikayetçi oldu.