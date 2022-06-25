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  4. Sosyal medyadan tanıştı! Özel gösteri yalanına kanıp, euroları buhar oldu

Sosyal medyadan tanıştı! Özel gösteri yalanına kanıp, euroları buhar oldu

25.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan tanışarak samimiyet kurdukları iş adamını ellerindeki özel kağıtları solüsyon yöntemiyle euroya dönüştürdüklerini söyleyerek 35 bin euro dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suç üstü yakalandı. İşadamı Hasan H.Ö., ''Güven sağlamak için bana bir de gösteri yaptılar. Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu. Bana bir gün sonra 150 bin euro vereceklerini söylediler. Onlara inandım'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan tanıştı! Özel gösteri yalanına kanıp, euroları buhar oldu

İstanbul'da polise başvuran Hasan H.Ö.(41), Sosyal medya üzerinde tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. İş adamı Hasan H.Ö. poliste verdiği ifadesinde "Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte Asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında euroya dönüştüklerini söyledi.

GÖSTERİ YAPTILAR

Bu solüsyonu almak için 35 bin Euro lazım olduğunu parayı vermem durumumda bana bir gün sonra 150 bin euro vereceklerini söylediler." dedi. Güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö. "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu. Onlara inandım." dedi.

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KAMERALAR KAYITTAYDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi. Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerine polis de gitti. Şüpheliler işadamıyla buluşarak bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile Francis C.(46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Şüphelilerle emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık İstanbul
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