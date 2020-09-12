HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan tanıştılar! Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

Sosyal medyadan tanıştılar! Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te , bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaşlık eden 16 yaşındaki Rana Bahar ve 18 yaşındaki Mahmut Korkmaz, 6 gün önce ortadan kayboldu. Yazıcık Mahallesi'nde oturan Bahar ve Korkmaz aileleri, polise kayıp başvurusu yaptıkları ve birlikte kaçtıkları tahmin edilen çocuklarına eve dönmeleri çağrısı yaptı.

Sosyal medyadan tanıştılar! Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

Yazıcık Mahallesi'nde oturan lise ikinci sınıf öğrencisi Rana Bahar, geçen pazar günü kitap almak için evden ayrıldı. Aynı mahallede oturan Mahmut Korkmaz da pazar günü arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek dışarı çıktı. Ancak her iki genç evlerine geri dönmedi. Yakınları mahallede ve gidebilecekleri adreslerde yaptıkları aramalarda sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ailelerinin geri dönmesini bekledikleri çocukların sosyal medyadan tanışarak bir yıldır arkadaşlık yaptıklarını saptayan polis, Rana ve Mahmut'un birlikte kaçma ihtimalini göz önünde tutarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

'ARKADAŞI MAHMUT'UN KIZIMI TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Günlerdir Rana'nın geri dönmesini bekleyen gözü yaşlı anne Gülnaz Bahar, pazar günü kitap almak için kendisinden izin isteyen kızının evden kaçacak hali olmadığını söyledi. Kızının evden çıkarken yanına kimliğini bile almadığını anlatan Gülnaz Bahar, "Kızım arkadaşı ile birlikte kitap almak için izin istedi ben de gönderdim. Kızım eve gelmeyince birlikte gittiği arkadaşına sorduk. O da yanlarına bir kişinin gelip kızımı tehdit ettiğini söyledi. Rana arkadaşına 'sen git ben eve sonra geleceğim' demiş. Bu çocukla 1 yıldır görüşüyormuş. Keşke olaylar bu duruma gelmeden bize söyleseydi. İnsanlar hata yapabilir. Her ne olursa olsun kızımın gelmesini istiyorum. Kızım evden kaçacak birisi değil. Kaybolduğu günün sabahı normal şekilde kahvaltı yaptık. Bir an önce kızımın evine dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Rana'nın babası Ahmet Bahar ise kızını çok özlediğini belirterek, "Kızım ne olur geri dön. Annen, ben ve 3 kardeşin seni çok özledik" dedi.

'OĞLUMUN SESİNİ DUYSAM BANA YETER'

Kendisinden günlerdir haber alınamayan Mahmut Korkmaz'ın annesi Sevda Kormaz, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Pazar günü oğlunun arkadaşları ile dolaşmak için dışarı çıktığını belirten Sevda Korkmaz, "Mahmut bana saat 16.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biraz gecikince kendisini aradım bana 15 dakika sonra eve geleceğini söyledi. O görüşmemizden sonra kendisinden bir daha haber alamadım. Her yeri aradık ulaşamadık ve polise haber verdik. Oğlum ölü mü sağ mı bilgim yok. Kız arkadaşıyla gidip gitmediğini bilmiyorum. İkisi gitmişse bile ne olursa olsun çıkıp gelsinler. Oğlumun sesini duysam bana yeter" şeklinde konuştu.

5 çocuk babası Mehmet Korkmaz da hurdacılık yaptığı iş yerinde beraber çalıştığı oğlunun ardından gözyaşı döktü. Ağlayan ve oğlunun geri dönmesini isteyen Mehmet Korkmaz, "Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar eve geç kalmışlığı bile yoktu. Bir kız arkadaşı olduğunu bile bilmiyordum. Mahalledeki kızla birlikte gitmiş olsalar bile geri dönsün. Evimizde günlerdir ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Oğlum geri dönsün başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
PKK'lı teröristler, 13 yaşındaki çocuğu top oynarken kaçırdıPKK'lı teröristler, 13 yaşındaki çocuğu top oynarken kaçırdı
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı
Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı
Dehşet anları! Yaşlı adamı öldüresiye şekilde dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de 13 yaşındaki İbrahim Halil'i top oynarken kaçırdı
PKK'lı teröristler, 13 yaşındaki çocuğu top oynarken kaçırdı
Yolda yürürken bir anda yere yığılan genç panik oluşturdu
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Maduro, Amerikalı bir casusu yakaladıklarını açıkladı
Maduro açıkladı: Yakaladık
Japonya'da peş peşe 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
Ülkede 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.