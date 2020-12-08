HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

08.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadını silahla vurarak yaralan şahıs, adliyeye sevk edildi.Olay, dün merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadını silahla vurarak yaralan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (28) ile D.S. (21) sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından şahıs kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan marketine çağırdı. D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A.S. de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurutuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İSKİ su kesintisi 8 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.