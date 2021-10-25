HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

25.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Tufan D.'nin (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) canlı yayın yaptığı sırada pompalı tüfekle yaraladığı ortaya çıktı. Bu anlara ait görüntülerde, Emir Ö.'nin canlı yayın yaparak evden dışarı çıktığı ardından peş peşe gelen silah sesleri yer alıyor.

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

Olay, dün saat 23.50'de Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.

4664b2f03a8fdbaedaef6e321545f3e3

Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNERTarkan: İstanbul'u çok özlemişimTarkan: İstanbul'u çok özlemişim
Hastaneden Rümeysa Berin Şen açıklamasıHastaneden Rümeysa Berin Şen açıklaması
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Karaman silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.