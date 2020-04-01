Sosyal medyadan tavrı çok eleştirilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan açıklama geldi

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her gün yeni tedbirler aldıklarını, alanda çalışan herkes ile yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Tek amaçlarının toplumun sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek olduğunu dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola. İlimiz genelinde her bölgede vatandaşlarımızın Kovid-19 salgınından en az düzeyde etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. "ifadesini kullandı.

Funda Kocabıyık, ülkenin her bir vatandaşının, gencinin yaşlısının çok değerli olduğunu, tedbirsizlikten dolayı hiç kimseyi kaybetmek istemediklerini belirterek, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini aktardı.

"NOKTAYA UZAK OLDUĞUM İÇİN SESLENDİM"

Vali Funda Kocabıyık, şunları kaydetti: