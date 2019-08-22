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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'ın Madenler Mahallesi'nde yaşayan S.N.'nin, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dün operasyon yapan ekipler, S.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, örgütsel materyaller ve dijital yayınlar ele geçirildiği belirtildi. S.N.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltıSosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

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