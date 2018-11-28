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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ terör operasyonu

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