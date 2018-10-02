Sosyal medyadan terör propagandası: 6 gözaltı

Malatya'nın Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Akçadağ ilçesinin Tataruşağı Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.A, M.A, A.P. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 94 av tüfeği fişeği, 3 cep telefonu ve terör örgütünü simgeleyen paçavralar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın oğlu A.A'nın halen Irak'ta terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet yürüttüğü ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "hırsızlık" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri ayrıca, Hekimhan ilçesinin Davulku Mahallesi'nde terör örgütü THKP-C'nin sözde temsili mezarı önünde 5 şüphelinin, Devrimci Yol (DEV-YOL) terör örgütüne ait bez parçasıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyadan propaganda yaptığını tespit etti.
Şüpheliler hakkında Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Şüphelilerden Malatya'da olduğu belirlenen C.K. ve A.A. gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
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