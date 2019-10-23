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Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 07:07 | Son Güncelleme

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizce 9 Ekim'de sınır ötesine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişiye yönelik Bitlis merkez ve Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.K, A.B, H.A, L.B. ve E.A. gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlılıkla devam edecektir."

(AA)

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propoganda sosyal medya gözaltı

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