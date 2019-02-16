HABER

Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sosyal medyada terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da sosyal medyada terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgi bulunan şahıslar ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri tespit edilen 10 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
FOTOĞRAF 1 // Balat'ta 4 katlı binada çökme(1)FOTOĞRAF 1 // Balat'ta 4 katlı binada çökme(1)
Patara Antik Kenti, darphanenin hatıra parasındaPatara Antik Kenti, darphanenin hatıra parasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.