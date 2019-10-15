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Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG propagandası yapıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 10 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki sorguya alındı.

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