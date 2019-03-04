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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde BTÖ’nün propagandasını yapan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı faaliyet kapsamında, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde BTÖ’nün propagandasını yaparak övücü paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik 27 Şubat Çarşamba günü 5 şüpheliye işyerinde ve kaldıkları adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde BTÖ’nün propagandasını yapan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı faaliyet kapsamında, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde BTÖ’nün propagandasını yaparak övücü paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik 27 Şubat Çarşamba günü 5 şüpheliye işyerinde ve kaldıkları adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde B.A, B.E, İ.D, S.Ö, ve Z.K isimli şahıslar yakalanarak Gelibolu ilçesine getirildi.
Yakalanan şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet pasaport ile Irak Kürdistan Federasyonuna ait kimlik kartı ele geçirildi. Ele geçen malzemelere adli makamlarca el konuldu.
Tekirdağ ve Çanakkale’de yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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