Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik Kurtalan'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar, 20 CD, ses ve gaz fişeği atan kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca mühimmatı ve terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

