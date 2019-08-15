Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, M.K, E.A, M.A, B.G, M.Ş.N, H.U. ve S.A'nın sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İnegöl, Gürsu ve merkez ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

