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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

22.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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