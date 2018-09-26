Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişiden ikisi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya paylaşımlarıyla terör PKK/KCK propagandası yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kurtalan ilçesindeki aramada 6 şüpheliden ikisi gözaltına alındı.
Yakalananların jandarmadaki işlemleri ile firari 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
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