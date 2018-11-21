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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kars'ın Digor ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Digor ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı E.T. gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında terör örgütü mensuplarının silahlı fotoğraflarını paylaştığı anlaşılan E.T'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kars paylaşım PKK/KCK sosyal medya

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