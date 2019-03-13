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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medya aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı

Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Digor ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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8 gözaltı Jandarma Kars terör operasyonu

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