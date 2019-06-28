HABER

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kars'ta, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı

Kars'ta, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerinden Digor, Kağızman ve Selim'deki çeşitli adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları ve 2 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütü mensuplarınca kırsal alanda giyilen ve "leşker" diye tabir edilen bir kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir zanlının da arandığı belirtildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Lider eşleri aile fotoğrafındaLider eşleri aile fotoğrafında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars terör örgütü pkk

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.