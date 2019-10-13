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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, devletin kurum ve organlarını alenen aşağıladığı tespit edilen 14 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Gaziantep sosyal medya

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