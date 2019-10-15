Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ile Gürsu ve İnegöl ilçelerinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

Söz konusu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

