HABER

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Ordu'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik eden ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik istihbari çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halen Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyinde yürütülen "Barış Pınarı" harekatını sosyal medya hesabı üzerinden protesto eden ve PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette, halkımızda kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli Ş.Ö. isimli şahıs Fatsa'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında 'Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgusu da yapıldı.

Öte yandan aynı suçtan iki yabancı uyruklu kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Osmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur DönemiOsmangazi Kent Konseyi’nde Erol Bodur Dönemi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Hareketı gözaltı ordu

En Çok Okunan Haberler

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yeni gelişme!

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.