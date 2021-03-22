HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

22.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişi Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evinde gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişinin Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri E.A.

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişi Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişinin Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri E.A. adlı kişiyi gözaltına aldı.
E.A. adlı şüphelinin evinde yapılan aramalarda örgütsel dokuman, cep telefonu ve sim karta incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri soruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattıRus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Ağlı'da koronavirüs alarmı! Okullarda yüz yüze eğitime ara

Bir ilçede korona alarmı!

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Korku dolu anları böyle anlattı

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü!

TBMM bahçesine yıldırım düştü!

AKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kritik uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.