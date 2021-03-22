Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişi Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişinin Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri E.A. adlı kişiyi gözaltına aldı.

E.A. adlı şüphelinin evinde yapılan aramalarda örgütsel dokuman, cep telefonu ve sim karta incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri soruyor.

