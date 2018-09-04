Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan sanığa, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.K. ve avukatı hazır bulundu.
Sanık savunmasında, 2011 yılında sosyal medya hesabından yapılan 3 paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ve bu nedenle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.K'ye "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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