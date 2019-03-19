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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 5 zanlı hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.T, F.Y, R.Ş, S.B. ve S.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüphelilerle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelilerin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

Haklarında 5'er yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

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