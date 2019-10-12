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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve terör örgütü propagandasına yönelik paylaşımlar yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda HDP İlçe Başkanı Hülya Ateş, Kurtuluş Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP iskenderun Propaganda terör

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