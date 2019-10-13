Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski HDP Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski HDP İlçe Başkanı Tahir Özdemir nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk ve Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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