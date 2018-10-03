Sosyal medyadan terör propagandasına ve hakarete tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.D ve V.C gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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