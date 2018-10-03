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Sosyal medyadan terör propagandasına ve hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.D ve V.C gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ terör tutuklama

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