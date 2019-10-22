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Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan sürüngen ve kuşları kaçak yollarla yurda sokarak sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sosyal medya üzerinden ticareti özel izine tabi olan tropik hayvanları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenler ile kuşları yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Müşteri gibi sosyal medya üzerinden Hasan K. ile pazarlık yapan kaçakçılık polisi, bir timsah için 11 bin liraya anlaştı.

Soruşturma kapsamında, Çekmeköy’de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan K’yı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bulunan 1 timsah, 1 boğa yılanı ve 1 papağana el konuldu.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

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