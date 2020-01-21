Sosyal medyadan tuzak kurarak buluştukları kişiyi yaralayan sanıklara hapis

Konya'da, sosyal medya üzerinden görüşerek kafede buluştukları kişiyi tüfekle yaraladıkları ileri sürülen 4'ü tutuklu 6 sanığa, 5 yıl 10 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Öznur Gündoğdu ve Mustafa Aydın ile tutuksuz sanık Turgut Erdal ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Serdar Altunel ve Yaşa Buda da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil oldu.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada müşteki İsmail D'nin avukatı, Niğde'de yaşayan Öznur Gündoğdu'nun, müvekkiline sosyal medya platformu Facebook üzerinden arkadaşlık isteği gönderdikten sonra Konya'ya geldiğini anlattı.

Sanık Gündoğdu'nun sosyal medya üzerinden görüştükleri İsmail D. ile anlaştıkları kafede buluştuğunu, bir süre sonra olay yerine diğer sanıkların da geldiğini, dolayısıyla bu eylemin tasarlama olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Yaşa Budak ise olay günü İsmail D. ile tesadüfen karşılaştığını, Öznur Gündoğdu aracılığıyla bir tasarlama yapmadıklarını öne sürdü.