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Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ö.’yü (30) yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ö.’yü (30) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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