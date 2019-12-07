HABER

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.’nin (32) evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.’nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

PARTNERSıla: Hazer’e laf etmek namussuzcaSıla: Hazer’e laf etmek namussuzca
Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklamaSosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama
Devrilen traktörün altında can verdiDevrilen traktörün altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den Nobel Ödülü açıklaması: En sert biçimde kınıyoruz

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk kurtarılamadı

İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.