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Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 21:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D’nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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