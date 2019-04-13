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Sosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Alp Buğra Ünlü (16), 6 yaşında başladığı santraçtaki başarısını sosyal medya kullanımını bıraktıktan sonra artırdı.

Sosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdı

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Alp Buğra Ünlü (16), 6 yaşında başladığı santraçtaki başarısını sosyal medya kullanımını bıraktıktan sonra artırdı. 35 olan madalya sayısını 3 yıl içinde 85'e çıkaran Ünlü, "Yurt dışında Türkiye adına yarışmalara katılıp, başarılar elde etmek istiyorum" dedi.
Bülent Koşmaz Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Alp Buğra Ünlü, satrançta Türkiye, Ege Bölgesi ve il genelinde elde ettiği başarılarla ve kazandığı madalyalarla dikkat çekiyor. 6 yaşında anaokulunda öğretmeninin tavsiyesiyle satrançla tanışan Ünlü, ilk resmi maçına 8 yaşında çıktı. Ünlü, yaş kategorisinde Türkiye 5'incisi olarak mili takıma girme hakkı da kazandı. 9 yaşında Türkiye 6'ncısı olan Ünlü, bugüne kadar toplam 85 madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor adına yarışmalara katıldığını belirten Ünlü, satrancın matematik dersindeki başarısını da geliştirdiğini söyledi. 35 olan madalya sayısını sosyal medya kullanımını bıraktıktan sonraki 3 yıl içinde 85'e çıkardığını ifade eden Ünlü, "Satranca ana sınıfında öğretmenimin tavsiyesiyle başladım. Bugüne kadar çeşitli hocalardan ders aldım. Yurt içinde ve yurt dışında birçok turnuvaya katıldım. Satranç sayesinde çalışma disiplini ve sabırlı olmayı öğrendim. Bu da derslerime olumlu bir şekilde yansıyor. Çok sayıda milli takım kampına katıldım. Gelecekte de satranç sayesinde kendimi geliştirme imkanı bulduğum matematik alanında da akademik çalışmalar yapmak istiyorum. Satrançta kendimi geliştirmeye ve yarışmalara girmeye devam ederek, yurt dışında Türkiye adına yarışmalara katılıp başarılar elde etmek istiyorum" dedi.
Alp Buğra Ünlü'nün babası Ramazan Ünlü ise, çocuğunun bu sporla uğraşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Sosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdıSosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdıSosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdıSosyal medyadan uzaklaşıp, satrançtaki başarısını artırdı

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