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Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

İlkokul öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medyadan Ordu Valisi Seddar Yavuz'a seslendi. Vali, kendisiyle cuma namazına gitmek isteyen küçük çocuğu kırmadı. Öğrenciyi, makam aracı ile okulundan alıp cuma namazına götürdü.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.

VALİ, İLKOKUL ÖĞRENCİSİ İLE NAMAZA GİTTİ

Haki Yener İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, 'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen' isteğinde bulundu. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Vali Yavuz, cuma namazı sonrası ise çocukla birlikte yemek yedi.

'BİZİM İŞİMİZ GÖNÜLLER ALMAK'

İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Tolgacan'ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan'ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

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Tolgacan Zorlu ise, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA

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ordu Ordu Valisi Seddar Yavuz

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
MAKAM ARACIYLA HA .? MASRAF MİLLETTEN YANİ.
@bizedogrugerekli_2017 Tabi namazı hiç konu etmiyorsun. Milletin evladı makam aracı ile namaza gitmek istiyorsa gidecek. Haa sen başka yere gitmek istiyorsan Manukyan götürsün...Hazımsız seni.Bir şeyden de millet ve din adına mutlu olun.Hainler sizi.....
milletin aracına bir kerede millet binmiş,millet ödüyorsa millet biner zoruna mı gitti
Allah kabul etsin derler sonra da!
Yav bebe binsin makam aracına da yine dinle şov üzerine bir de çocuk eklenmiş.
Valiye helal olsun......
Akıllı muhalifler hadi hemen eleştirecek bir bahane bulun.
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