HABER

Sosyal medyadan yapılan çağrıya dört kıtadan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Adana'nın Karataş ilçesinde iki kardeşinin sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden çok sayıda kişi 40 kulübenin yapımı için destek sağladı.

Anne ve babasının çalışmak için gittiği Avustralya'da dünyaya gelen Cihan Nazlıoğlu (24), iki yıl önce ağabeyi Devran Nazlıoğlu (30) ile memleketi olan Adana'ya döndü.

Sosyal medyadan yapılan çağrıya dört kıtadan destek

Cihan ve Devran Nazlıoğlu kardeşler, yaşadıkları sahil ilçesi Karataş'ta sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için harekete geçti.
Sosyal medyada farklı dillerde hayvanseverlere çağrıda bulunan Nazlıoğlu kardeşlere, Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, İsveç, Amerika, İsviçre, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Hindistan'dan çok sayıda kişiden destek geldi.
Toplanan yardımlarla yapımına başlanan 40 kulübeden 15'i tamamlanarak ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.
Cihan Nazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden insanların maddi yardımda bulunmaya başlamasıyla sokak köpekleri için kulübeler yaptırdıklarını söyledi.
Nazlıoğlu, 600 lira maliyetli birer metrekarelik 15 kulübe yaptırdıklarını anlatan Nazlıoğlu, yapımı süren 25 kulübenin daha olduğunu dile getirdi.
Nazlıoğlu, yardımlarla yapılan kulübelere bağışçıların isimlerinin ve ülke bayraklarının yer aldığı levhalar astıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu bağışçılardan biri de İsveçli Angelica Lindstrom'dur. Onun adına yaptırılan kulübeyi de ilçedeki balıkçı barınağına yerleştirdik. Lindstrom'un sayesinde balıkçı barınağındaki hayvanların da artık kalacak bir yeri oldu. Kendisi de ülkemize gelerek bu çalışmalarımızda bize destek oldu. Bizi ziyarete gelen bağışçılarımız yaptığımız çalışmaları görünce daha çok destek olmak istiyor."
Çıktıkları yolda dünyanın farklı bölgelerinden insanların kendileriyle temasa geçerek destek olmak istediğini dile getiren Nazlıoğlu, "Çeşitli ülkelerden insanların yardımları sürüyor. Bu bağışlarla daha çok sokak hayvanına hizmet edecek bir barınak yaptırmayı amaçlıyoruz." dedi.
İsveçli Angelica Lindstrom da Nazlıoğlu kardeşlerin sokak köpeklerine kulübe yapmak için sosyal medyada çağrıda bulunması üzerine onlarla iletişime geçtiğini, bir kulübenin yapılmasına aracılık etmek için maddi destekte bulunduğunu söyledi.
Bir süre sonra yaptırılan kulübenin fotoğrafının kendisine iletildiğini anlatan Lindstrom, "Adıma yapılan kulübeyi yakından görmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak için Türkiye'ye geldim.
Destekte bulunan insanların isminin ve ülke bayrağının kulübelerin üzerindeki levhalarda yer alması fikri de oldukça önemli. Çünkü bu şekilde dünyanın birçok yerinden daha çok insana ulaşılabilir ve sokak hayvanları için daha fazla yardım toplanabilir." ifadesini kullandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sokak köpekleri barınma

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak hayvanları için denize girdiler

Sokak hayvanları için denize girdiler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Eşiniz altın hırsızlığına karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar ne kadar sürecek?)

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.