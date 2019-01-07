Sosyal medyadan yapılan kütüphane çağrısı karşılık buldu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli öğrenciler için başlattıkları kütüphane kampanyasının destek bulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gönderilen kitapların içinde, ''Bu kitabın genlerinde sevgi var, umarım beğenirsin, ''Okudukça bizi hatırlayın'', ''Kalplerimiz bir olsun'' mesajları yer aldı.

Yaklaşık bir ay önce başlatılan kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da twitter hesabından, ''Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yayınlarından oluşan eserlerle destek olmaya hazırız'' mesajını paylaşarak destek oldu.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri Fatma Dinçer ve Sevtap Eken tarafından başlatılan kampanya için yurdun birçok noktasından kitap gönderildi.

Hatay'da, Suriyeli öğrencilerin yararlanması amacıyla kütüphane kurulması için öğretmenlerin sosyal medyadan başlattığı kampanyayı, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere çok sayıda kişi kitap göndererek destekledi.

Okulda 1300 Suriyeli öğrencinin olduğunu belirten Dinçer, ''Çocuklarımızın kütüphaneleri yoktu. Çocukların Türkçe'yi daha iyi anlamaları ve kavramaları, boş vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla bu kampanyayı başlatmaya karar verdik.'' dedi.

Kendilerine ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destek verdiğini ifade eden Dinçer, ''Bu mesajın ardından çok daha geniş kitlelere ulaştık. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon ve daha birçok ilden kampanyamıza kitap gönderilerek destek verildi. Bakanımız 100 kitap gönderdiler, emekleri geçenlere çok teşekkür ederiz, şu anda yaklaşık 3 bin kitaba ulaştık.'' diye konuştu.

Dinçer, kısa sürede kütüphanenin tamamlanması ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Türkçe öğretmeni Sevtap Eken de gelen kitapların içindeki duygu yüklü mesajların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, ''Kısa sürede yaklaşık 3 bine yakın kitap temin edilmiş oldu. İnşallah yakın zamanda kütüphanenin kurulmasıyla öğrencilerimiz hem güzel vakit geçirecekler hem de zamanlarını iyi değerlendirmiş olacaklar.'' dedi.

İdlib'ten Hatay'a gelen öğrencilerden Meryem Abdulkadir de kendilerine gönderilen kitaplar için teşekkür etti.

Kitaplarla gelen duygu yüklü mesajların kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Abdulkadir, ''Öğretmenlerimiz bizler için çok güzel bir kampanya başlattılar, içinde sevgi mesajları olan kitaplar için herkese çok teşekkür ederiz.'' ifadesini kullandı.

