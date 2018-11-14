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Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

İzmir'de, 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören Gizem Kılıç (20), 2010 yılında Türkiye’de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. "Sesimize ses verin" diye çağrısına karşılık bulamayan Gizem, yaşamını yitirdi.

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

İzmir'de, 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören Gizem Kılıç (20), 2010 yılında Türkiye’de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. "Sesimize ses verin" diye çağrısına karşılık bulamayan Gizem, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Gizem Kılıç’ın ince bağırsakları, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası ile birlikte büyük zarar gördü. 5 ay hastanede tedavi gören Gizem Kılıç’ın yaşaması için, ince bağırsak nakli gerektiği açıklandı.

Türkiye’de kök hücreyle birlikte ilk ince bağırsak nakli, İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Gizem Kılıç’a yapıldı. Eğitimine kaldığı yerden devam eden Gizem’in hayatı, vücudunun organı reddetmesi üzerine bir kez daha kabusa döndü. Organın alınmasının ardından cihazlara bağlı yaşamını sürdüren Gizem Kılıç’a, 4 aylık bekleyiş ardından ikinci kez şans doğdu.

Bu kez 20 Eylül 2014’te, Gizem Kılıç yeniden ameliyata alındı ve ikinci kez ince bağırsak nakli yapıldı. Türkiye’de ikinci kez ince bağırsak nakli yapılan ve hayatta kalmayı başaran tek hasta olan Gizem, yaşam savaşını kazanmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir yandan da eğitimini sürdürdü. Hasta yatağında, hastane koridorlarında geçen ömrüne rağmen Açık Öğretim Fakültesi’ndeki eğitimine devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Gizem Kılıç

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