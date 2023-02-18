HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan yardım isteyen genç, enkaz altından böyle kurtarıldı

Sosyal medyadan yardım isteyen genç, enkaz altından böyle kurtarıldı

18.02.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın altında kalan gencin enkaz altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden arkadaşına mesaj göndererek yardım isteyen genç depremden saatler sonra üzerindeki tonlarca ağırlıkların altından sağ olarak böyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat gecesi merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme kent merkezi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evinde yakalanan Harun Reşit Uçar sosyal medya üzerinden arkadaşı Zafer Cahit Leventoğlu’na mesaj göndererek yardım istedi. Uçar’ın mesajını aldıktan sonra bölgeye hızlıca giden Leventoğlu çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 4 saatlik yapılan bir çalışma sonucunda Harun Reşit Uçar’ı bulunduğu yerden çıkardı. Enkaz altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu!Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu!
278. saat mucizesi! Hatay'da bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı278. saat mucizesi! Hatay'da bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti! Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!

Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.