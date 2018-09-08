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Sosyal medyadan yasa dışı bahise 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

MERSİN gerçekleştirilen operasyonda, internette sosyal paylaşım sitelerini kullanarak 'kesin kazanacağınız kupon yapar' ile 'günün kuponu' şeklinde bahis siteleri üzerinden yayın yapan ve bu yöntemle bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık olayına karışan 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yasa dışı bahise 7 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN gerçekleştirilen operasyonda, internette sosyal paylaşım sitelerini kullanarak 'kesin kazanacağınız kupon yapar' ile 'günün kuponu' şeklinde bahis siteleri üzerinden yayın yapan ve bu yöntemle bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık olayına karışan 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği daha önceden belirlenen zanlının bahis işinden elde ettiği ve bankadan çektiği parayı daha üst konumda bulunan birine teslim edeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde bulunan bir mağaza önünde iki ayrı araç içerisinde bulunan 3 şüpheliyi yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları birbirlerine teslim ettikleri sırada suçüstü yakaladı.
ŞEKERPARE, LORD
Zanlıların ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan ekipler, 4 kişinin de aynı suça karıştığını tespit ederek bunları da gözaltına aldı. WhatsApp ve Skype grupları ile iletişim kuran ve kendilerine Şekerpare, Lord gibi kod adı veren şüphelilerin, örgütü bu şekilde organize ettiği ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 cep telefonu ile yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 24 bin TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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