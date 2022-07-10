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Sosyal medyadan yazdığı 'sazan' ve 'aptal' kelimeleri başına dert açtı! Hapis cezasına çarptırıldı

10.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimar Erol Akbalık, paylaşılan bir fotoğrafta yer alan camiinin ismini soran Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yapınca 2 ay 27 gün hapis cezasına mahkum oldu. Akbalık'ın başka suçtan mahkumiyeti olduğu için cezası ertelenmedi.

Sosyal medyadan yazdığı 'sazan' ve 'aptal' kelimeleri başına dert açtı! Hapis cezasına çarptırıldı

Avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Aptal, tatlı su sazanı' yazan Erol Akbalık, 'hakaret' suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Her şey ise Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu'nun 6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sormasıyla başladı.

YORUMUNDA "APTAL" VE "SAZAN" KELİMELERİNİ KULLANINCA...

Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı. Serpil Yabanoğlu şikayetçi olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erol Akbalık, yorumu kendisinin yazdığını kabul etti. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, 'sazan' ve 'aptal' kelimelerini hakaret sayarken, Akbalık hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, görülmesine başlanan davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Tarafların katılmadığı duruşmada savcı, mütalaasını vererek, Akbalık'ın suçunun sabit olduğunu belirtip, cezalandırılmasını talep etti.

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CEZASI ERTELENMEDİ

Duruşma sonunda hakim, Erol Akbalık'ı 'hakaret' suçunu işlediği için 3 ay 15 gün hapse çarptırdı daha sonra cezayı 6'da 1 indirim uygulayıp, 2 ay 27 gün hapse çevirdi. Hakim ayrıca Akbalık hakkında, adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştırdı. (DHA)

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