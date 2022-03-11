Sosyal medyanın devamlı hedefinde! OnlyFans fenomeni seksi pozlarından kazandığı parayla tatile çıkmaya hazırlanıyor

OnlyFans’ın en çok aboneye sahip isimlerinden biri olan Carla Belluci, sosyal medyada “İngiltere’nin en nefret edilen kadını” olarak anılıyor. Estetik ameliyatlar ve doğumunu canlı olarak belirli bir ücret karşılığında yayınlayacağını söylemesiyle dikkatleri üzerine çeken Belluci, bu yıl çok çalıştığını ve tatili hak ettiğini dile getirdi. Dubai ve New York gibi şehirlerde yapacağı 8 tatil için rezervasyon yaptırdığını söyleyen Belluci, “Bu yıl en az 8 tatil yapacağım. Onları hak ettiğimi hissediyorum. Çünkü bu para için çok çalıştım” ifadelerini kullandı.

“KENDİ İŞİMİN PATRONUYUM”

Dört çocuk annesi olan fenomen isim OnlyFans için yaptığı seksi paylaşımları küçümseyenlere sert cevap verdi. Belluci, “Bu benim hayatım ve benim kurallarım. Finansal olarak kendimi idare edebilecek düzeye geldim ve kendimi ödüllendirmeliyim. Her zaman kendi işimin patronu olmayı ve hayatımı istediğim gibi yaşamayı hayal etmiştim. Bu uygulama bana bunu verdi. Şimdi kendi işimin patronuyum” dedi.

Toplumsal olarak OnlyFans’ta içerik üreticilerinin damgalandığından söz eden Belluci, “Ben bu şekilde geçimimi sağlıyorum ve insanlar farklı şekillerde yaşıyorlar. Bu damgalamayı bırakmamız gerekiyor. Sadece fotoğraf yayınlıyoruz ve para kazanıyoruz” diye konuştu.

Yıl içinde gideceği tatillerin planlaması yaptığından söz eden Belluci, tatil yerleri olarak İspanya, Portekiz ve Madeira’yı seçti. Çocuklarının yaz tatilinde kendisine eşlik edeceğini belirten Belluci, diğer programlarında ise eşi ve iş arkadaşlarıyla olacağını anlattı.



