MAGAZİN

Sosyal medyanın diline düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 16:15 | Son Güncelleme

Rus model Anastasia Reshetova, öyle bir konuyla gündeme geldi ki...

Anastasia Reshetova ayaklarının büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Seksi modelin ayak numarası herkesi şaşırttı

Rus modelin ayakları sosyal medyayı salladı

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Rus model Anastasia Reshetova'nın bacak boyu ve ayaklarının büyüklüğü sosyal medyanın diline düştü.
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Rusya'da bir kadın dergisi "büyük ayaklı kadınlar' dosyası hazırladı.
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Rus model Anastasia Reshetova bu dosyada en dikkat çeken isim oldu.
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Instagram yorumlarında "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi.
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21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.
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anastasia reshetova ayak numarası

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ayağı boşver, güzelliğe bak.. mnam mnam
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