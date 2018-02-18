Anastasia Reshetova ayaklarının büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Seksi modelin ayak numarası herkesi şaşırttı
Rus modelin ayakları sosyal medyayı salladı
1 / 16
Rus model Anastasia Reshetova'nın bacak boyu ve ayaklarının büyüklüğü sosyal medyanın diline düştü.
2 / 16
Rusya'da bir kadın dergisi "büyük ayaklı kadınlar' dosyası hazırladı.
3 / 16
Rus model Anastasia Reshetova bu dosyada en dikkat çeken isim oldu.
4 / 16
Instagram yorumlarında "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi.
5 / 16
21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum