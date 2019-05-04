Sosyal medyanın en iyileri ödüllerine kavuştu

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışma olarak bilinen ve bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Social Media Awards Turkey 2019’da kazananlar, dün gece gerçekleşen törenle ödüllerine kavuştu. Social Media Awards Turkey 2019’a 1 Mart 2018-12 Mart 2019 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Yarışmanın ödüllendirme sistemiyse Jüri Ödülleri, BoomSonar’ın ‘Sosyal Medya Marka Endeksi’ olan SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluştu. Veri Ödülleri’nde sıralama yapılırken SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahibi oldu. Törene sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları ve Haluk Levent, Cem Yılmaz, Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya gibi sosyal medyayı en iyi kullanan ünlüler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.

“TÜRKİYE’DE 40 MİLYONA YAKIN İNTERNET KULLANICISI VAR”

Social Media Awards Turkey’in en önemli özelliğinin istatistiksel verilere dayanan tek sosyal medya odaklı ödül olduğunu ifade eden BoomSonar Kurucu Ortağı Cüneyt Karakaya, Türkiye’de 40 milyona yakın internet kullanıcısı olduğunu vurguladı. Markaların, insanlara ulaşmak için sosyal medyayı tercih ettiğini ifade eden Karakaya, “Yaklaşık binin üzerinde belli bir rakama ulaşmış sosyal medya var ve bunlar yıllar içerisinde hayatımıza girmiş olacak. Türkiye, dünyanın gözü üzerinde olan ülkelerden bir tanesi çünkü bizdeki sosyal medya ve internet kullanıcı sayısı dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Markalar da insanlara ulaşmak için bu sosyal ağları kullanır hale geldi. Türkiye’nin en iyi markaları burada ödül aldı” diye konuştu.

“SONUÇLARA VERİLER KARAR VERİYOR”

Ödüllerin tamamen şeffaf ve veri odaklı sonuçlarla sahiplerine kavuştuğunu söyleyen Karakaya, “Tamamen verilerin karar verdiği sonuçlar. Bu da tüm markaları çok mutlu ediyor. Biz sonuçları gösteren aracı konumundayız ve veriler konuşuyor. Veri analitiği kısmında beğeniler, paylaşımlar, yorumlar var. Bizim platformumuz bu markaları endeks olarak oluşturuyor. Otomotivden bankacılığa, modadan sanat dünyasına kadar her sektörün veriler üzerinden algoritması var. Deloitte Türkiye bu algoritmaya onay verdi. Bunun üzerinden her ayın birincilerini açıklıyorduk. Şimdi de yılın birincilerini açıklıyoruz. Markalar ve bizim için de heyecanlı bir gün. Veri analitiği kısmında 78, 24 adet de jüri ödülleri var” ifadelerini kullandı.