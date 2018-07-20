MAGAZİN

Sosyal medyanın en sempatik çifti belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 01:58 | Son Güncelleme

Sosyal medya en aktif olarak kullanan ünlü çiftler arasından 'en sempatik çift' belli oldu.

KizlarSoruyor’un hazırladığı ankette en çok oyu eğlenceli ve komik paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aldı. İşte ankette ilk sıralarda yer alan ünlü çiftler.

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler

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KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ anketinin sonuçları açıklandı. Pelin Akil ve Anıl Altan ilk sırada yer aldı

KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ anketinin sonuçları açıklandı. Pelin Akil ve Anıl Altan ilk sırada yer aldı
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Ankette en çok oyu eğlenceli ve komik paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aldı.

Ankette en çok oyu eğlenceli ve komik paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aldı.
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Ankette samimi ve komik paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ve Anıl Altan çifti yüzde 46 oy alarak anketin açık ara birincisi oldu.

Ankette samimi ve komik paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ve Anıl Altan çifti yüzde 46 oy alarak anketin açık ara birincisi oldu.
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Onları Larissa Gacemer ve Burak Gacemer çifti yüzde 29 oy oranıyla takip etti.

Onları Larissa Gacemer ve Burak Gacemer çifti yüzde 29 oy oranıyla takip etti.
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Şakalarıyla gündeme gelen Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti ise yüzde 16 oy aldı.

Şakalarıyla gündeme gelen Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti ise yüzde 16 oy aldı.
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Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti yüzde 9 oy alarak dördüncü oldu.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti yüzde 9 oy alarak dördüncü oldu.
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Ankette kız erkek dağılımında sonuç değişmedi.

Ankette kız erkek dağılımında sonuç değişmedi.
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Kızların yüzde 39'u, erkeklerin ise yüzde 55'i sosyal medyanın en sempatik çifti olarak Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini tercih etti.

Kızların yüzde 39'u, erkeklerin ise yüzde 55'i sosyal medyanın en sempatik çifti olarak Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini tercih etti.
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‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler
10 / 12

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler
11 / 12

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler
12 / 12

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan

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