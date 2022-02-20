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Sosyal medyanın gezegene bedeli: En sevdiğiniz sosyal ağa girerken, Dünya'yı kirlettiğinizi de biliyor musunuz? İşte en suçlu platformlar

20.02.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, WhatsApp, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya ağları popülerliğini sürdürürken, İngiltere'deki bir karşılaştırma sitesi, en çok karbon salınımı gerçekleştiren üç sosyal medya platformunu sıraladı. Site ayrıca, sosyal medya platformlarını kullanırken ne kadar karbon salınımına imza atıldığının öğrenilmesine olanak tanıyan yeni bir hesap makinesi de oluşturdu.

Sosyal medyanın gezegene bedeli: En sevdiğiniz sosyal ağa girerken, Dünya'yı kirlettiğinizi de biliyor musunuz? İşte en suçlu platformlar

Sosyal medya denildiğinde aklımıza WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter veya Facebook geliyor olabilir. Bu hiç de anormal değil. Çünkü bugünlerde günlük hayatımızda en çok kullandığımız platformlar bunlar. Bu platformlar sayesinde bir arkadaşımızla konuşabiliyor, ona önemli bir dosyayı kısa bir sürede gönderebiliyor veya kilometrelerce uzaktaki bir yakınımızla konuşma fırsatı yakalayabiliyoruz. Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var. Öyle ki en sevdiğiniz sosyal medya platformunun da bir çevresel ayak izi bulunuyor ve çevre üzerinde büyük bir etkiye sahipler.

SOSYAL MEDYA KARBON EMİSYONUNU HESAPLIYOR

İngiltere'deki bir karşılaştırma sitesi, sosyal medya sitelerini kullanırken ne kadar karbon saldığınızı öğrenmenize olanak tanıyan bir hesapl makinesi hazırladı. En büyük karbon ayak izine sahip ilk üç sosyal medya sitesini sıralayan siteye göre ise bu platformlar şöyle;

EN BÜYÜK KARBON AYAK İZİNE SAHİP SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI

  • TikTok - dakikada 2.63 gCO₂Eq
  • Reddit - dakikada 2.48 gCO₂Eq
  • Pinterest - dakikada 1.3 gCO₂Eq

Sitenin hesap makinesini kullanmak için yapılması gereken tek şey ise listelenen hizmetlerin her biri için günde kaç dakika harcadığınızı yazmak. Bu adımdan sonra hesap makinesi, bir sosyal medya platformunda günlük ve yıllık karbon emisyonlarınızı gCO₂Eq cinsinden hesaplıyor. Bu şekilde, sosyal medyanın gezegene ne kadara mal olduğunu tam olarak görebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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