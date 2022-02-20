Sosyal medyanın gezegene bedeli: En sevdiğiniz sosyal ağa girerken, Dünya'yı kirlettiğinizi de biliyor musunuz? İşte en suçlu platformlar

Sosyal medya denildiğinde aklımıza WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter veya Facebook geliyor olabilir. Bu hiç de anormal değil. Çünkü bugünlerde günlük hayatımızda en çok kullandığımız platformlar bunlar. Bu platformlar sayesinde bir arkadaşımızla konuşabiliyor, ona önemli bir dosyayı kısa bir sürede gönderebiliyor veya kilometrelerce uzaktaki bir yakınımızla konuşma fırsatı yakalayabiliyoruz. Ancak bir de madalyonun öbür yüzü var. Öyle ki en sevdiğiniz sosyal medya platformunun da bir çevresel ayak izi bulunuyor ve çevre üzerinde büyük bir etkiye sahipler.

SOSYAL MEDYA KARBON EMİSYONUNU HESAPLIYOR

İngiltere'deki bir karşılaştırma sitesi, sosyal medya sitelerini kullanırken ne kadar karbon saldığınızı öğrenmenize olanak tanıyan bir hesapl makinesi hazırladı. En büyük karbon ayak izine sahip ilk üç sosyal medya sitesini sıralayan siteye göre ise bu platformlar şöyle;

EN BÜYÜK KARBON AYAK İZİNE SAHİP SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI

TikTok - dakikada 2.63 gCO₂Eq

Reddit - dakikada 2.48 gCO₂Eq

Pinterest - dakikada 1.3 gCO₂Eq

Sitenin hesap makinesini kullanmak için yapılması gereken tek şey ise listelenen hizmetlerin her biri için günde kaç dakika harcadığınızı yazmak. Bu adımdan sonra hesap makinesi, bir sosyal medya platformunda günlük ve yıllık karbon emisyonlarınızı gCO₂Eq cinsinden hesaplıyor. Bu şekilde, sosyal medyanın gezegene ne kadara mal olduğunu tam olarak görebiliyorsunuz.



